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Алтайские эксперты обсудили решение мусорного вопроса

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Дискуссия была посвящена вопросу внедрения на территории региона экономики замкнутого цикла в сфере обращения с отходами

21 февраля комиссия Общественной палаты Алтайского края (ОП АК) по вопросам экономики и предпринимательства провела расширенное заседание в Рубцовске. Обсуждалась тема обращения с отходами.

Как отметил председатель Общественной палаты края Юрий Шамков, тема актуальна для многих регионов, в том числе для Алтайского края. Основная задача – чтобы к 2030 году минимум половина отходов уходила на переработку.

Для достижения этого показателя в 2022 году был утвержден федеральный проект “Экономика замкнутого цикла”. И в этом же году минприроды Алтайского края и АНО “Экономика замкнутого цикла” подписали соглашение о сотрудничестве.

Председатель комиссии ОП АК по вопросам экономики и предпринимательства Леонид Волдачинский рассказал о том, что в основе межведомственной программы лежит эффективное извлечение из отходов кондиционных материалов, отметив, что средний показатель извлечения таких материалов по России сегодня – ниже 8%.

Взято отсюда

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