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Алтайские эксперты рассказали, как правильно выбрать цветы на 8 Марта

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Алтайские эксперты рассказали, как правильно выбрать цветы на 8 Марта

Фото: pixabay.com

Специалисты рассказали, какие болезни могут переносить купленные в магазинах цветы. Они дали пару советов, как выбрать хороший и здоровый букет и сохранить его надолго

При покупке букета на 8 Марта существует опасность принести в дом вредителей, которые поселились в цветах. Специалисты Алтайского филиала “Центра оценки качества зерна” рассказали, как выбрать здоровый и красивый букет.

В конце февраля специалисты выявили зараженные бутоны в партии из 19 тысяч хризантем. Среди болезней и вредителей цветочных культур есть так называемые карантинные: белая ржавчина хризантем, минирующие мухи, трипсы (западный, калифорнийский и пальмовый), хлопковая белокрылка и хлопковые совки (азиатская и египетская). Эти болезни опасны для других растений, поэтому зараженные цветки находят в партии, то ее утилизируют.

Зачастую болезнь можно заметить невооруженным глазом. Специалисты посоветовали не покупать букеты в местах несанкционированной торговли и обращать внимание на наличие у продавца документа, который подтверждает отсутствие вредных организмов.

Барнаульцам посоветовали не поддаваться желанию купить уже готовую композицию из цветов: в них зачастую есть уже “уставшие” срезы. При выборе стоит обратить внимание на стебли – они должны быть мощными, упругими и светлыми – и листья, на которых не должно быть пятен и повреждений.

Из других советов специалистов:

  • Если букет из роз с упругими и плотными бутонами, то он будет долго стоять;
  • чтобы проверить свежесть хризантемы, достаточно встряхнуть цветок. Он свежий, если лепестки остались на месте;
  • если тюльпаны и нарциссы нераспустившиеся и с упругим стеблем, то они долго простоят в вазе. Если бутон стянут резинкой, то он уже долго стоял в воде;
  • капризная мимоза долго останется пушистой, если хранить ее под пленкой.

    • Кроме того, есть определенные правила для того, чтобы букет хранился дольше. Для этого он должен быть туго связан, а нижние стебли должны быть освобождены от листьев и шипов (в случае роз). Цветы не должны стоять рядом с фруктами, также растения не любят сквозняков и прямых солнечных лучей.

    Взято отсюда.

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