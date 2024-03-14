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Алтайские фермеры передали 5 комплектов оборудования для операторов FPV-дронов

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Алтайские фермеры передали 5 комплектов оборудования для операторов FPV-дронов

Стоимость комплектов составила более 600 тыс. руб.

Алтайские фермеры передали пять комплектов оборудования для операторов FPV-дронов на 600 тыс. руб., сообщает “Народный фронт”.

“Совместно с Союзом крестьянских (фермерских) хозяйств региона передали дополнительно к гособеспечению пять комплектов оборудования стоимостью более чем 600 тыс. руб. подразделению, работающему с FPV-дронами, нашей 35 Гвардейской алейской бригады”, – отметили в организации.

В комплекты вошли VR-очки, пульты для управления дронами, приемники и ретрансляторы для усиления сигнала. 

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Взято отсюда

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