Алтайские гармонисты стали лауреатами Маланинского фестиваля

Представители Алтайского краевого колледжа культуры стали лауреатами XVIII Международного Маланинского фестиваля-конкурса. Мероприятие проходило с 11 по 22 января в Новосибирске.

В номинации «Солисты» преподаватель Дмитрий Бандяев стал лауреатом 1 степени, а студент 2 курса «Этнохудожественного творчества» Иван Рыков – лауреатом 3 степени. Помимо этого, представители Алтайского края получили общий диплом в номинации смешанные разновозрастные ансамбли, а Дмитрий Викторович также принял участие в гало-концерте фестиваля.

Дмитрий Бандяев рассказал «Алтайской правде», что исполнение музыкантов понравилось членам жюри, и они пригласили артистов на конкурс в следующем году.

Маланинский фестиваль проводится в Новосибирске с 1987 года в память об Иване Маланине, слепом от рождения, который самостоятельно освоил гармонь и стал признанным виртуозом в этом ремесле. В нынешнем году участие в общем конкурсе приняли более 300 исполнителей из разных уголков России.

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