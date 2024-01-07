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Алтайские губернатор и митрополит поздравили верующих с Рождеством

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Алтайские губернатор и митрополит поздравили верующих с Рождеством

Виктор Томенко и митрополит Сергий. Рождество Христово Фото: А. Федотов

Алтайский губернатор Виктор Томенко и митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий встретились и вместе поздравили всех верующих с важным православным праздником

В Рождество жителей Алтайского края поздравили губернатор Виктор Томенко и митрополит Сергий.

Встреча митрополита и губернатора состоялась в домовом Благовещенском храме епархиального управления. По сложившейся традиции, глава региона преподнес митрополиту букет белых роз.

“Поздравляю Вас с Рождеством Христовым, и в Вашем лице всех прихожан, верующих, всех православных и весь наш народ!”, – сказал Виктор Томенко.

Алтайские губернатор и митрополит поздравили верующих с Рождеством

Виктор Томенко и митрополит Сергий. Рождество Христово Фото: А. Федотов

Губернатор пожелал всем жителям края самых добрых свершений и крепкого здоровья.

Митрополит Сергий отметил, что в праздничные дни служители церкви также совершают молитвы о российских военнослужащих, которые несут службу на передовой. Виктор Томенко подчеркнул, что сегодня в сердцах и мыслях россиян находятся те, кто стоит на своем посту и для защиты интересов нашей Родины ведет борьбу с вражескими формированиями.

Взято отсюда

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