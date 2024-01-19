реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Алтайские хоккеисты уступили соперникам из Верхней Пышмы

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Алтайские хоккеисты уступили соперникам из Верхней Пышмы

Со счётом 1:0 «Динамо» проиграло команде «Горняк-УГМК». И опустилось на 20-ю строчку турнирной таблицы Всероссийской хоккейной лиги.

Похоже, мечты о попадании в ТОП-16 тают. Остались ли шансы оказаться в числе сильнейших? Регулярный чемпионат в ВХЛ близится к финишу. Чем меньше матчей, тем больше разговор о том, кто же попадёт в плей-офф. У «Динамо-Алтай» шансов немного. Хотя, «Динамо-Алтай», по статистике, одна из самых посещаемых команд в лиге. Некоторые матчи в этом сезоне динамовцы, по их же словам, «вытащили» только благодаря поддержке трибун. Впрочем, чтобы попасть в «ТОП-16», этого мало. Для начала нужно было обыграть на своём льду «Горняк-УГМК». Гости из Верхней Пышмы открыли счёт во втором периоде. Кроме того, они и в обороне играли здорово. Динамовцы чаще бросали по воротам, выиграли больше вбрасывание и даже забили гол, но судьи взятие ворот отменили, усмотрев атаку вратаря «Горянка». Как итог – 0:1. Наша команда уступает и опускается на 20-ю строчку турнирной таблицы. Уже в субботу, 20 января, ждём в Барнауле клуб «Зауралье».

Алексей Любар

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай , банкфакс алтай новости ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

В Бийске задержали поджигателя машины депутата

20.01.2024

 Новости Барнаул

Под покровом темноты в ледяной Оби. Фотокорреспондент altapress.ru снял омовение на Крещение

20.01.2024

 Образование

В Бийске задержали поджигателя машины депутата

20.01.2024

 Образование

Под покровом темноты в ледяной Оби. Фотокорреспондент altapress.ru снял омовение на Крещение

20.01.2024

 Происшествия

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новосибирской области из-за коммунальной аварии

20.01.2024

 Происшествия

Из-за взрыва зарядного устройства семиклассница лишилась рук

20.01.2024

 Происшествия

Четвероклассники пытались ограбить кассу на автовокзале

20.01.2024

 Происшествия

Первая степень опасности. Режим “черного неба” объявили в Барнауле и Бийске

20.01.2024

 Происшествия

В Бийске задержали поджигателя машины депутата

20.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске