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Алтайские железнодорожники удостоены высоких государственных наград

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Алтайские железнодорожники удостоены высоких государственных наград

Ш есть сотрудников Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги удостоены государственных наград .

Указом Президента России Владимира Путина за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены :

Вячеслав Пенкин , мастер участка производства Алтайского территориального участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению;

Алексей Цыкалов , старший электромеханик тяговой подстанции Алтайской дистанции электроснабжения.

Медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока» отмечены :

Олег Жеребков, машинист насосной установки железнодорожного водоснабжения Алтайского территориального участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению;

Евгений Иванов , заместитель главного ревизора по безопасности движения поездов Западно-Сибирской железной дороги.

Также за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоено звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» :

Алексею Карпунину , маневровому диспетчеру железнодорожной станции Алтайская;

Тагиру Кичимбекову , машинисту электровоза эксплуатационного локомотивного депо Барнаул.

Взято отсюда.

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