Алтайские коммунисты начали активную фазу избирательной кампании кандидата в Президенты Николая Харитонова

Сегодня, 20 января, прошел общекраевой семинар-совещание секретарей местных отделений КПРФ и руководителей районных и городских выборных штабов.

С приветственным словом к участникам семинара обратилась лидер алтайских коммунистов, депутат Государственной Думы Мария Прусакова. Она отметила, что партия проводит избирательную кампанию в крайне сложных условиях: это и дистанционное электронное голосование, и ограничение возможностей контроля за ходом голосования и др. На этих выборах против кандидата КПРФ будет запущена вся государственно-пропагандистская машина. Но за Николаем Харитоновым идет большая команда с Программой Победы и мы должны сделать все возможное для получения лучшего результата. О текущем положении дел и задачах, поставленных перед краевым отделением партии, доложил начальник регионального штаба Виталий Булдаков. Он в частности заявил, что 26 января состоится общероссийский семинар с участием всех региональных отделений КПРФ, который пройдет в режиме видеоконференции. В ходе прений выступили секретари комитетов местных отделений КПРФ Анатолий Барсуков (Барнаульский горком КПРФ), он же руководитель Алтайского отделения «Детей войны», Владимир Балахнин (Бийский горком КПРФ), Сергей Сергиенков (Каменский райком КПРФ), Владимир Сафронов (Тальменский райком КПРФ), Михаил Селиванов (Ребрихинский райком КПРФ), Андрей Чернобай (Рубцовский горком КПРФ), секретари первичных отделений Егор Поломошнов (г. Барнаул) и Елизавета Чувашева (Славгородский район), депутат АКЗС Дмитрий Моисеев. Красной нитью через все выступления проходила идея, что главной целью участия в выборной кампании должна стать пропаганда Программы, с которой кандидат КПРФ идет на выборы. А вокруг Николая Харитонова необходимо прорывать информационную блокаду. Все попытки буржуазных СМИ внести раскол в партийные ряды несостоятельны и должны разоблачаться в агитационной работе. Кроме того, секретари поделились новыми формами пропагандистской работы, которые осваивают на местах. Секретари Алтайского крайкома КПРФ Дарья Зулина и Антон Арцибашев в своих выступлениях сосредоточились на политических смыслах президентской кампании. Объективные условия, в которых находится страна, склоняют все большее число граждан на сторону Программы КПРФ и левой идеи. При этом власть пытается перехватить нашу повестку. Однако проявить принципиальность и реализовать ее власть не в состоянии. Национализация, прогрессивное налогообложение, снижение пенсионного возраста и др. противоречат коренным интересам буржуазии. Принципиальность и преданность социалистическим идеям – это та отличительная особенность Николая Михайловича Харитонова, которая выделяет кандидата в Президенты от КПРФ. На это необходимо делать упор в ходе агитации партийным активистам. Завершая семинар-совещание Мария Николаевна ответила на вопросы коммунистов и пожелала успехов в предстоящей избирательной кампании каждому партийному отделению.

Взято отсюда.

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