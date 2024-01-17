Гороскоп. Гадалка. Таро. Карты. Руки. Фото: Pexels

Чаще всего гадалок просят помочь с возвращением мужа или жены в семью, снять порчу, установить защиту. Пообщаться с журналистами никто из этих специалистов не захотел

Традиции гадать в период Святок сохраняются и в современном мире. Теперь за этим можно обратиться к различным гадалкам и тарологам. В Бийске, например, у них сейчас сильно выросла загруженность, пишет “Бийский рабочий”.

Расценки в наукограде на спектр магических услуг – от 350 до 4 тысяч рублей за час работы специалиста. Отмечается, что самые популярные обращения касаются возвращения мужа или жены в семью, снятия порчи, установки защиты, а также приворотов.

Общаться в открытую с журналистами никто из представителей этой области не захотел, сославшись на загруженность. Одна гадалка согласилась предоставить информацию о своей работе, но лишь за 1,3 тысячи рублей.

Особой популярностью пользуются услуги таролога. Стоимость работы на картах таро от 550 до 1,5 тысячи рублей за один расклад. Как отметила одна из мастериц по таро, сейчас Святки и время годовых раскладов — самые загруженные дни.

Напомним, что Святки — дни между Рождеством и Крещением. Православная церковь выступает категорически против магии, но девушки ворожили на свою судьбу еще со времен Древней Руси.

Ранее 25-летняя жительница Барнаула потеряла около 700 тысяч рублей, обратившись к “эзотерику” Ефросинье.

Взято отсюда