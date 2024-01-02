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Алтайские медики просят не вызывать скорую без особой необходимости

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Алтайские медики просят не вызывать скорую без особой необходимости

Больница. Скорая помощь Фото: Екатерина Жолнерова

В новогодние праздники нагрузка на скорую помощь в Барнауле возрастает до 25 вызовов в сутки, зачастую они оказываются безрезультатными

Барнаульские медики призвали горожан не вызывать бригаду скорой помощи без острой необходимости, сообщает “Комсомольская правда”.

По словам медиков, в праздничные выходные нагрузка возрастает до 25 вызовов в сутки. Кроме того, больше становится и безрезультатных вызовов – по прибытии на место пациент отказывается от осмотра или же бригада вовсе не находит его.

Если состояние улучшается, специалисты советуют отменять вызовы, так как это время может спасти жизни другим пациентам.

Горожанам важно помнить и то, что скорая помощь не выписывает рецепты и не назначает лечение. Этим занимаются специалисты в поликлиниках.

Напомним, в поликлиники Алтайского края можно обратиться 3, 5 и 8 января с 8.00 до 18.00. В эти дни работают участковые службы, узкие специалисты, перевязочные и процедурные кабинеты, а также проводятся лабораторные и диагностические исследования.

Взято отсюда

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