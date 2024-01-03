Алтайские медики рассказали, что первые праздничные дни были спокойными

Длинные каникулы они порекомендовали проводить активно

Первые дни нового года выдались спокойными для алтайских медиков, сообщает ТГ-канал “Вести Алтай”.

Врачи барнаульского отделения токсикологии БСМП №2 отмечают, что число обратившихся в травмпункты и госпитализированных в отделение токсикологии – типичное для новогодних каникул. Пациентов добавляется еще за пару недель до Нового года, в период корпоративов.

За неимением вытрезвителей полицейские везут сюда тех, кто утратил возможность самостоятельно передвигаться. Но медпомощь нужна не каждому – половине достаточно просто проспаться.

Если для 31 декабря обычно затишье, то в первые дни января “клиентов” становится в разы больше.

– Чтобы не попасть сюда, важно следить не только за количеством, но и качеством горячительного на праздничном столе. И лучше заменить его чаем. Длинные каникулы, особенно тем, кто на работе больше сидит лучше провести за активным отдыхом, – говорят медики.

Станции скорой помощи, дежурные отделения и травмпункты работают по обычному графику.

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Взято отсюда