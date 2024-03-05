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Некоторые налогоплательщики еще в феврале столкнулись со сложностями при оформлении налогового вычета посредством личного кабинета
Жители Алтайского края и других регионов страны столкнулись с проблемами при оформлении налогового вычета в личном кабинете налогоплательщика. Для прохождения этой процедуры необходима электронная подпись, но в процессе ее генерации пользователи получали сообщение об ошибке.
Как сообщили “Толку” в пресс-службе УФНС России по Алтайскому краю, управлению известно о сложившейся ситуации:
“С каждым налогоплательщиком, обратившимся к нам за помощью, мы работали индивидуально и помогали решить вопрос”.
Взято отсюда