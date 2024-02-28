Алтайские общественники договорились о совместном наблюдении за выборами Президента РФ

Общественная палата Алтайского края и 18 общественных организаций региона подписали соглашение о совместной работе при проведении выборов Президента РФ.

Напомним, что этап выдвижения кандидатов завершен. Следить за голосованием на территории нашего региона будут несколько тысяч общественных наблюдателей, большинство из которых – представители различных общественных организаций

Документ, который подписали АКО ООО «Союз журналистов России», АНО «Центр содействия воспитанию детей и молодежи «Алтайпатриотцентр», АКОО «Молодые патриоты Алтая», АКО ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, Краевой союз организаций профсоюзов, РООО «Офицеры России», АКРО ООГО «Союз женщин России», и многие другие организации, гарантирует, что общественное наблюдение будет вести слаженная команда.

– Перед подписанием соглашения с общественной палатой мы уже обсуждали наше сотрудничество и взаимодействие. На период проведения президентских выборов у нас планируется работа единого штаба в библиотеке имени Шишкова. Будут, конечно, какие-то острые телефонные звонки, на которые мы намерены оперативно реагировать, – отметила руководитель Алтайской краевой общественной организации «Ассоциация национально-культурных объединений Алтая» Елена Буянкина.

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