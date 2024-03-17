Алтайские общественники вновь требуют ввести запрет на проведение абортов

Они написали обращения к Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, а также в Госдуму.

Только по официальным данным краевого Минздрава – а в основу этой статистики ложится информация только государственных медучреждений – в прошлом году в крае прервали беременность 1900 женщин. Остановить этот поток намерены алтайские общественники. В инициативную группу, требующую запретить аборты, входят, в основном, представители Русской общины. Только в Барнауле их около 600 человек: и женщин, и мужчин. Они же сейчас готовят документы о создании в крае регионального филиала Всероссийской некоммерческой благотворительной организации «Спаси Жизнь», которая уже несколько лет пропагандирует запрет на аборты. В феврале Госдума в очередной раз отклонила законопроект о запрете прерывания беременности в частных клиниках, сославшись на его противоречия с нормами обязательного медстрахования. Теперь алтайские общественники настаивают на исключении процедуры аборта из системы ОМС. В государственных женских консультациях по всей стране, в рамках нацпроекта «Демография», внедрили механизм доабортного консультирования. В крае такие консультации только в прошлом году помогли предотвратить 750 абортов.

Если брать показатель, то это ниже российского. Это достижение алтайского края. Это позволило нам на сегодняшний день говорить о том, что мы, в общем-то, передовой край, где это стоит не остро. Тем не менее, 1900 пациенток все-таки сделали это, прервали беременность.

Ирина Молчанова , главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Алтайского края, главный врач АККПЦ «ДАР»

Чаще всего алтайские женщины хотят прервать беременность по финансовым причинам. Второй по популярности мотив – проблемы в отношениях с партнёром или родственниками. Но все это решаемо, уверены специалисты краевого кризисного центра для женщин. Они наравне с медиками ведут профилактику абортов. Но случается и так: родив ребёнка, женщина понимает – он ей не нужен. И оставляет младенца в роддоме. Есть и шокирующие истории. В 2017 году в Бийске мать выбросила новорождённого в мусорный бак. Также поступила жительница Новосибирской области месяц назад. А чуть больше года назад край потрясла история из Советского района, где мать заживо сожгла полуторогодовалую дочь. И что же страшнее: аборт или такой конец недолгой, но все-таки жизни? Накануне выхода сюжета «Вестей» в эфир, общественники получили ответ на коллективное обращение к депутату Госдумы Александру Терентьеву с просьбой о «содействии в принятии решений, запрещающих аборты». Со слов парламентария, этот вопрос включён в примерную программу для рассмотрения Государственной Думой уже в этом месяце.

Елена Лопатина

Взято отсюда.

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