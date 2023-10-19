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Алтайские пчеловоды проиграли суд против фермеров из-за химобработки полей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Мор пчел Фото: pixabay.com

Пчеловоды пожаловались на фермеров из-за обработки полей опасными для пчел веществами. Однако суд не поддержал их требования

Усть-Калманский районный суд не стал наказывать главу крестьянско-фермерского хозяйства за химобработку полей и, как следствие, массовую гибель пчел в районе, сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

11 жителей района подали в суд с требованием возместить убытки после мора пчел в Усть-Калманском районе. По мнению истцов, в июне – июле 2022 года фермеры обрабатывали поля на территории района препаратами “Пикет” и “Ци-Альфа”, которые относятся к первому классу опасности для пчел. Это привело к массовой гибели особей. При этом истцов не предупредили о проведении соответствующих мероприятий.

Специально созданная комиссия установила факт противоправных действий работников КФХ. Также пчеловоды предоставили акты обследования пострадавших пасек, протоколы лабораторных испытаний подмора пчел, заключения специалиста о размере ущерба, расчеты убытков.

Однако суд отказался удовлетворять требования истцов, так как они не доказали причинно-следственную связь между действиями ответчиков и гибелью пчел, а также отсутствовали достоверные доказательства объема ущерба. Также суд отказал в удовлетворении требований о взыскании упущенной выгоды.

️Решение суда обжаловано в суд апелляционной инстанции, который оставил данное решение без изменения.

Ранее сообщалось, что в Новичихинском районе выявили нарушения при обработке полей пестицидами.

Источник

горняк новости
горняк локтевский

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