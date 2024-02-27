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Алтайские педагогические династии вошли в первый всероссийский Альманах

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Алтайские педагогические династии вошли в первый всероссийский Альманах

«В альманах вошли истории 615 педагогических семей из 89 регионов России. Издание хранит традиции отечественной педагогики, вдохновляет подрастающее поколение выбирать эту важнейшую профессию. Каждая династия заслуживает особого почета и уважения, играет важную роль в системе образования. Мы направим экземпляры альманаха во все наши педагогические вузы. Кроме того, студенты, педагоги и все желающие смогут ознакомиться с электронными версиями издания на официальных сайтах учебных заведений», – сказал Министр просвещения России Сергей Кравцов . Алтайский край  представлен в альманахе педагогических династий несколькими семьями. Династия Поповых из Павловского района, общий педагогический стаж насчитывает почти 360 лет, Сутченковых из Барнаула, стаж более 130 лет, династия Шмойловых из Бийска, общий трудовой стаж которой около 580 лет. Династия Болдецовых – Белоглазовых насчитывает более 90 лет общего педагогического стажа, династия Макарьевых – Рюминых – Чикаловых свыше 240 лет, Никольских – Луговцовых – Лазаревых – Зюковых порядка 300 лет. Педагогический стаж династии Трухиных – Бабич – Романовых – Новокрещеновых более 330 лет, а Покас – Воробьевых – Власовых – Шестаковых превышает 420 лет. Общий трудовой стаж представителей династий, включенных в альманах, исчисляется десятками, сотнями, а иногда и тысячами лет. Среди них – учителя, воспитатели детских садов, преподаватели колледжей и вузов, педагоги учреждений дополнительного образования. Так, например, общий стаж 185 представителей династии Тагировых из Пермского края превышает 2 тысячи лет. Об этой и других семьях можно прочитать в альманахе. У каждой из династий своя неповторимая история. Многие представители этих семей открывали школы, руководили педагогическими коллективами, создавали уникальные проекты, благодаря которым учебные заведения становились известны далеко за пределами своих городов и сел. И. о. ректора Государственного университета просвещения Ирина Кокоева отметила, что в России насчитывается более тысячи династий, в которых верность педагогическому труду и любовь к ученикам передаются из поколения в поколение. «Открывает альманах история семьи Страшновых – Любавиных из Псковской области. Династия объединяет 20 педагогов, которые в совокупности посвятили профессии более 560 лет. Династия стала абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Лучшая педагогическая династия», который впервые проводился в нашей стране в 2023 году, в Год педагога и наставника, а также лауреатом I степени в номинации «Из века в век», – добавила она. #МинпросвещенияРоссии #АлтайскийКрай #образование22 

Взято отсюда.

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