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Алтайские пивовары готовы к маркировке продукции в алюминиевых банках

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Алтайские пивовары готовы к маркировке продукции в алюминиевых банках

Уже в следующий понедельник, 15 января, становится обязательной маркировка пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в алюминиевую банку. Все производители Алтайского края оперативно подготовились к выполнению требований Минпромторга России, установив маркировочное оборудование на линии розлива.

Также с 15 января становится обязательная передача сведений о выбытии пива в кегах при его реализации в розлив.

Напомним, весной 2023 года в России началось внедрение маркировки пива, пивных и слабоалкогольных напитков: к 1 марта все производители и импортеры этой продукции были зарегистрированы в системе «Честный знак». С 1 апреля стала обязательной цифровая маркировка пива, пивных и слабоалкогольных напитков в кегах (большие пластиковые или металлические емкости для хранения и транспортировки пива и других алкогольных или безалкогольных напитков), а с 1 октября – в стеклянной и пластиковой таре.

Взято отсюда.

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