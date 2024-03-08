Алтайские пожарные спасли из двухметрового колодца упавшего пса

К спасателям Шипуновского района обратился местный житель. Он сообщил, что его собака упала в водопроводный колодец в строящемся микрорайоне.

Как рассказали в региональном МЧС России, спасатели не остались равнодушными к просьбе. Спасательную операцию затрудняло то, что в колодец попала большая собака породы ротвейлер. Она испугалась и нервничала, хозяин всячески успокаивал перепуганное животное.

Из двухметровой ямы пса доставали при помощи пожарных рукавов, так как веревка могла его поранить. Вскоре ротвейлера вызволили из плена. Хозяин от души поблагодарил пожарных.

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Взято отсюда.

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