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Алтайские полицейские установили личность людей, снявших на видео жестокую расправу над котятами

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Алтайские полицейские установили личность людей, снявших на видео жестокую расправу над котятами

Жуткое видео, на котором неизвестные стреляют в животных, распространилось в мессенджерах и интернет-сообществах 7 марта.

Источник фото: unsplash.com

Как сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю, причастными к распространению противоправного контента оказались 33-летний житель Угловского района и его 13-летний сообщник, учащийся одной из местных школ.

В отношении старшего из них возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными. Также его проверяют на предмет вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления.

В отношении подростка решается вопрос о постановке на профилактический учёт. Кроме того, руководитель территориального органа МВД России обратится в суд с административным иском о помещении подростка в Центр временного содержания несовершеннолетних.

Взято отсюда.

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