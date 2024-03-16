реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Алтайские политики отдали свои голоса за будущее страны

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Алтайские политики отдали свои голоса за будущее страны

  • В регионе проходит второй день голосования на выборах Президента Российской Федерации. Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания и Государственной Думы прибыли на участки, чтобы сделать свой выбор. Депутат АКЗС, кавалер Ордена Мужества Владимир Громов подчеркнул, что выборы 15-17 марта – поистине историческое событие. “Народ России всегда делают свой собственный, а не навязанный кем-то выбор. В эти мартовские дни россиянам предстоит сделать его еще раз – так же самостоятельно, суверенно, ни на кого не оглядываясь. Нет никаких сомнений, что это будет правильный выбор!”, – сказал он. Депутат Законодательного Собрания Иван Мордовин тоже проголосовал на выборах главы государства 16 марта. Он пришел на избирательный участок вместе с сыном. “Выборы президента – важнейшее событие, определяющее политический курс России. Поэтому всем нам необходимо проявить ответственность и принять участие в определении судьбы нашей страны”, – высказал свое мнение Иван Мордовин. Отдали свои голоса за одного из кандидатов в Президенты и депутаты Александр Лазарев и Андрей Абрамов. На участке для голосования побывал депутат Государственной Думы Иван Лоор. “В Барнауле с тех самых пор, когда из района переехал сюда на постоянное место жительства, всегда голосую на одном и том же избирательном участке. И сегодня встретил многих знакомых лиц – членов участковой избирательной комиссии. Знаю, что это очень порядочные, ответственные люди. Именно по такому критерию и отбираются те, кто координирует этот важный государственный процесс, поэтому сомнений в честности проведения выборов у меня нет”.

    Взято отсюда.

    новости вести алтая новости горного алтая сегодня свежие ,

    Натяжные потолки в Горняке
    горняк22 телеграм
    В Новосибирске школьница сломала позвоночник в подъезде

    В Новосибирске школьница сломала позвоночник в подъезде

    Девочка поскользнулась на плитке Пострадавшая школьница / Фото матери пострадавшей…

    Женщина пострадала в ДТП на улице Антона Петрова в Барнауле

    Женщина пострадала в ДТП на улице Антона Петрова в…

    Автомобилистку увезли в медучреждение ДТП на Антона Петрова / Фото:…

    На Алтае женщина попыталась вылить зеленку в урну с бюллетенями

    На Алтае женщина попыталась вылить зеленку в урну с…

    Следователи возбудили уголовное дело Выборы президента России / Фото: Алина…

    Число многодетных семей, получающих соцподдержку, увеличится в Алтайском крае

    Число многодетных семей, получающих соцподдержку, увеличится в Алтайском крае

    С такой инициативой выступил губернатор региона Виктор Томенко. Источник фото:…

    Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

    Горняк Онлайн
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    22бот
    реклама горняк22 22регион
    Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    реклама горняк22 22регион
    22бот
    Поиск
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp