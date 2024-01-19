Алтайские предприятия презентовали свою продукцию на Дня машиностроения на выставке «Россия»

Накануне в рамках «Дня машиностроения» на выставке «Россия» на стенде Алтайского края прошла презентация достижений машиностроительного комплекса региона.

В этот день была запланирована обширная деловая программа: пленарная сессия «Промышленный суверенитет — основы экономики будущего», участники могли посетить экспертные панели, посвященные развитию ведущих отраслей машиностроения, провести переговоры c представителями крупнейших российских предприятий.

Как отметил первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, против России были введены порядка 18 тысяч санкций, большинство из которых направлены как раз на машиностроение. Однако введенные ограничения стали окном возможностей. Так, по объему инвестиций в основной капитал промышленность опережает все остальные отрасли. Рост промпроизводства с 2018 года составляет 20%, а прогноз по итогам минувшего года — 7,5%.

Промышленный комплекс региона представили «Алтайский завод прецизионных изделий», «Сибэнергомаш – БКЗ» и «Алтайлесмаш», сообщает региональное Минпромэнерго. На стенде Алтайского края были размещены макеты выпускаемой продукции: топливные системы, котлы, сельхозтехника. Специалисты предприятий подробно о ней рассказывали гостям.

По словам гендиректора ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» Константина Соболева, участие в мероприятиях такого уровня позволяет не только эффективно презентовать продукцию предприятия, но и в целом рассказать посетителям выставки об Алтайском крае.

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