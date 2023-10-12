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Алтайские предприниматели столкнулись с исками из-за полученных грантов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Деньги. Купюры Фото: unsplash.com

Ответчиками в суде предстоит стать бийскому бизнесмену и барнаульской компании, которые занимаются разработкой компьютерных игр

Краевое управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры обратилось в суд с исками против еще двух представителей алтайского бизнеса с требованием вернуть выданные ранее гранты. Информация об этом размещена в картотеке арбитражного суда Алтайского края.

Источник

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