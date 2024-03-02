Алтайские производители представили свою продукцию на Международной выставке в Дубае

В период с 19 по 23 февраля в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов – Дубае проходила Международная выставка продуктов питания и напитков «GulFood». Участие в ней приняли представители Алтайского края.

Барнаульский пивоваренный завод, агрохолдинг «Гудвилл», сыроварня «Солоновкино» и компания «Алтария» представили свою продукцию. За пять дней работы выставки алтайские производители провели несколько сотен переговоров и обсудили с иностранными производителями возможности поставок продукции за границу, сообщает Алтайпищепром.

Фото: Алтайпищепром Из товаров были представлены визитные карточки нашего региона – крупы, масла, сыры и напитки из алтайского сырья.

Всего участие в выставке приняли 5200 компаний из 125 стран.

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Взято отсюда.

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