Алтайские работодатели стали чаще предоставлять своим сотрудникам полисы ДМС

Опрос среди российских работодателей показал, как компании заботились о здоровье своих сотрудников в 2023 году

В 2023 году Алтайские работодатели приняли участие в опросе, который проводился по всей России. Собранные данные показали, как они заботились о физическом здоровье своих сотрудников в 2023 году, сообщает hh.ru.

37% работодателей готовы обеспечивать рабочих полисами ДМС в рамках программы заботы о физическом здоровье. 25% компаний организовывали корпоративные спортивные мероприятия. 23% работодателей оплачивали фитнес или спортзал на работе. 22% обеспечивали регулярную диспансеризацию. 14% стали предоставлять работникам путевки в санаторий, 11% – услуги телемедицины, 7% – восстановление после травмы или тяжелой болезни, по 4% – лечение в корпоративных клиниках, 1% – диетическое меню.

Среди вариантов “другое” сами работодатели отметили такие способы заботы о здоровье сотрудников как выдача витаминов, предоставление фруктов каждый день, баня два раза в месяц, частичная оплата массажа, медицинский пункт на территории предприятия, оплата профилактической обуви и ортопедических стелек, а также скидки на лекарства.

В 2023 году лишь 29% компаний не предоставляли своим работникам никаких вариантов заботы о здоровье, и за год их доля сократилась на 10%.

В данный момент в Алтайском крае открыто 788 вакансий, где в условиях труда указан полис ДМС. Путевки в санаторий предлагают реже – их указали в 180 вакансиях.

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Взято отсюда