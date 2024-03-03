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Алтайские родители жалуются, что детей выгоняют из школ после 9-го класса

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Алтайские родители жалуются, что детей выгоняют из школ после 9-го класса

Школа Фото: Правительство Алтайского края

В школах Алтайского края уверяют, что многие дети не смогут сдать ОГЭ, поэтому им стоит подыскать место в другом учебном заведении

Родители Бийска жалуются, что многие дети не смогут попасть в 10-й класс из-за экзаменов, сообщает “Бийский рабочий”.

В школах отмечают, что количество мест в 10-х классах ограничено. В связи с этим родителям советуют либо нанимать репетиторов, либо отправлять ребенка в колледж или в школу на окраине.

При этом родителей и детей якобы с ноября настраивают, что ОГЭ многие не сдадут, поэтому стоит заранее подыскать себе место.

Отметим, что обучение в колледжах города в основном бесплатное. При поступлении в расчет берут не результаты ОГЭ, а средний балл школьного аттестата.

Взято отсюда

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