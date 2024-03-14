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Алтайские самбисты завоевали шесть медалей на всероссийском турнире

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Алтайские самбисты завоевали шесть медалей на всероссийском турнире

За медали боролись более 400 спортсменов.

Источник фото: Алтайский спорт

Всероссийские соревнования по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет, посвященные памяти Героя СССР, ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Ворошилова, завершились в Томске. За медали боролись более 400 спортсменов из 15 регионов России.

Наши самбисты завоевали шесть медалей, в том числе по одной золотой и серебряной и четыре бронзовые. Так, победительницей в весовой категории 51 килограмм стала воспитанница Павла Шалюты и Татьяны Париновой из бийской спортивной школы олимпийского резерва № 3 имени Гуляева Дана Ахнина. Этот успех принес алтайской спортсменке путевку на первенство России в Можайске в конце мая. Второе место у Ислама Цечоева (65 килограммов) из Заринска. Бронзовые медали завоевали Никита Кулдыркаев (59 килограммов) и Софья Селезнева (43 килограмма) из Заринска, Роман Емельянов (54 килограмма) из Мамонтово и Дарина Маланина (55 килограммов) из Бийска. Об этом пишет « Алтайский спорт ».

Взято отсюда.

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