Задержанный курьер Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Не все жители Михайловского района стойко перенесли мошеннические атаки. Две пенсионерки повелись на уловки аферистов и отдали свои сбережения

Сотрудники полиции в Алтайском крае задержали курьера мошенников в момент перечисления денег через банкомат. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Жители и работники различных ведомств Михайловского района 9 января получили огромное количество звонков, в основном, на стационарные телефоны с сообщением от мошенников: “Ваш родственник попал в беду”. Заявления одно за другим стали поступать в дежурную часть.

Сотрудники полиции срочно начали оповещать жителей района о телефонных мошенниках. Подавляющее большинство населения правильно оценили действия злоумышленников и реагировать не стали.

Взято отсюда