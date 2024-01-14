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Алтайские селекционеры создали новые сорта пшеницы

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Алтайские селекционеры создали новые сорта пшеницы

Пшеница. Поле Фото: pixabay.com

С этого года сорта будут тестировать в системе госсортоиспытаний. При успешном прохождении через три года семена предложат аграриям

В 2023 году в Федеральном Алтайском научном центре агробиотехнологий создали два новых сорта пшеницы мягкой яровой Акцент и Ритор, рассказали в краевом минсельхозе.

Оба сорта относятся к среднеспелой группе короткостебельных сортов интенсивного типа. Высота растений составляет 79-80 см, что на 27-28 см ниже стандартного сорта.

Новые сорта обладают хорошей устойчивостью к полеганию, высоким коэффициентом хозяйственного использования, то есть соотношения зерновой части урожая и соломы. По комплексу признаков качества новинки относятся к группе сортов ценной пшеницы.

За 2020-2022 годы в реестр селекционных достижений допущено три принципиально новых алтайских сорта яровой мягкой пшеницы – Лидер 80, Гонец и Юнион. Большой интерес к ним проявляют сельхозтоваропроизводители Монголии.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение разработать селекционный комбайн, который поможет ученым разрабатывать новые отечественные сорта сельхозкультур.

Взято отсюда

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