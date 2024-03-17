Алтайские серебряные волонтеры рассказали о Всемирном фестивале молодежи

Ни одно масштабное событие сегодня не обходится без помощи добровольцев. ВФМ не стал исключением: там побывала алтайская делегация из 23 представителей региона. Среди них были серебряный волонтер Наталья Астахова, Грануш Погосян и Виктория Казанцева. Вот что они рассказали «АП».

Должны дружить

Наталья Астахова, преподаватель:

– Волонтерство уже 10 лет неотъемлемая часть моей жизни. В 2014 году я была в Сочи, на Паралимпийских играх. Так сов­пало, что фестиваль проводили там же, поэтому у меня возникла мечта побывать здесь снова.

Так получилось, что меня поставили работать на пункт выдачи экипировки. И я видела ровно половину от всех, кто приехал на фестиваль, потому что работали в две смены. С ребятами общались в основном по-английски, но за все время научилась здороваться еще по-испански, по-сербски, по-болгарски.

Были очень интересные люди буквально со всего мира. Меня восхитило, что приехали ребята из Германии: делегация больше 50 человек. И все это несмотря на непрос­тую обстановку в межгосударственных отношениях. Еще познакомилась с девушками из Латвии. Были представители Латинской Америки. Запомнилась яркая молодежь Кубы. Многие на регистрацию приходили уже в национальных костюмах. Один из участников фестиваля так рассказал о себе. Он из Франции, и если у него в университете узнают о поездке на фестиваль, то его будут ждать большие проблемы. Но юноша все равно приехал.

Общаясь, мы обменивались фотографиями. У меня был красивый красный кокошник, который купила на одном из чемпионатов мира, где тоже была волонтером. Поэтому и ко мне подходили фотографироваться. Многие при этом меня называли «мама Россия».

Разговаривали с ребятами и о том, что политики могут ссориться, но люди все равно должны дружить. Вот, например, Колумбия. Где это государство на карте и где наш Алтайский край?! Но теперь для меня это три милые девушки, с которыми познакомилась у стойки регистрации. Они запомнили меня, и, увидев знакомое лицо, часто подходили за помощью. Так было со многими.

Уверена: такие мероприятия нужно проводить. Да, это колоссальные затраты, и финансовые, и организационные. Но обратная связь и отклик участников гораздо весомее и важнее.

Едешь 100%

Грануш Погосян, студентка:

– Я подала заявку на соответствующем сайте, но очень сильно сомневалась, что пройду отбор. Ведь фестиваль огромного масштаба, количество заявок било все возможные рекорды.

Пройдя все этапы обучения, я уехала на бизнес-конференцию для дизайнеров в Новосибирск. Сижу на конференции, и мне звонят со словами: «Грануш, срочно нужны паспортные данные для покупки билетов в Сочи на фестиваль!» Когда я сказала, что письма с одобрением у меня все еще нет, мне ответили: «Ничего страшного, ты все равно 100% едешь, тебя одобрила дирекция из Москвы». И это буквально за несколько дней до вылета!

Я была в отделе по сопровождению высокопоставленных лиц и гостей фестиваля. Меня закрепили за почетными гостями. Среди них делегаты из Армении: Артур Мартиросян, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта; Зара Асланян, начальник отдела молодежной политики, дополнительного и непрерывного образования Министерства образования и культуры; Ангелина Оганисян, начальник управления иностранных дел.

Все дни фестиваля были наполнены яркими эмоциями и впечатлениями. Я, например, познакомилась с небольшой компанией испанских студентов из Колумбии, некоторые из них даже говорили немного по-русски. Мы слушали испанскую и русскую музыку на берегу Чёрного моря, танцевали, шутили и смеялись. Все это было поздним вечером под луной и сияющими звездами. Ощущала себя, будто в каком-то зарубежном фильме.

Тепло и пальмы

Виктория Казанцева, студентка:

– Я была атташе иностранных делегаций: встречала их, помогала разместиться, зарегистрироваться и получить экипировку. Кроме того, координировала во время всего фестиваля, поддерживала. Я курировала ребят из Белоруссии. Всего их приехало около 630, из них 15 закреплены за мной. Все из разных университетов и с разными профессиями: и медики, и управленцы, и участники волонтерских, молодежных движений. Интересовались нашими традициями, отдельными регио­нами. Иногда спрашивали, где можно найти ребят из того или иного субъекта, чтобы лучше узнать Россию.

Иностранцы были удивлены, что в России может быть тепло и что на улицах рас­тут пальмы. Они были в восторге, потому что некоторые приехали из холодных регионов.

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Взято отсюда.

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