Алтайские школьники и студенты сняли короткометражный фильм об участниках СВО

В работе ребятам помогали профессиональные операторы и режиссеры. Премьерный показ прошел сегодня в Барнауле.

Источник фото: Катунь 24

Старший сержант, командир танка Антон Пузанов погиб 7 июня 2022 года, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции. Его посмертно наградили орденом мужества. Память о военнослужащем останется не только в сердцах его родных и близких, но и на «кинопленке». Алтайские школьники и студенты сняли документальный фильм, посвященный СВО. Героями стали участники боевых действий, волонтеры, меценаты и семьи погибших бойцов.

«Было очень тяжело поделиться на большую публику, зная, что будет очень много людей смотреть. Было очень тяжело, но тем не менее, мы понимали всю важность рассказать, поделиться. Мы бы хотели, чтобы, как можно больше людей узнали о наших мужьях, они, действительно, герои, отдали жизнь за Родину», — поделилась супруга погибшего участника СВО Марина Пузанова.

Фильм «Важен каждый» — короткометражный, его создали в творческом объединении «Агава». В съемках принимали участие студенты колледжа культуры и школьники. Помогали профессиональные режиссеры и операторы. Желающих поучаствовать в производстве кинокартины искали среди тех, кто мечтает связать жизнь с журналистикой.

«Собрали хорошую команду, команду города Барнаула, Тальменского района, Шелаболихинского района. Они прошли курсы при университете на кафедре журналистики. Они создавали историю, сами находили главных героев и брали интервью», — рассказал автор фильма «Важен каждый» Вячеслав Латышев.

Премьерный показ прошел в Штабе общественной поддержки Алтайского края, его посмотрели герои фильма, представители волонтерских организаций, молодежных объединений, Народного фронта, а также координатор рабочей группы по вопросам СВО Денис Голобородько и секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.

«Фильм удался, сегодня об этом все говорят, фильм демонстрируется сегодня уже при проведении самых разных мероприятий. Я не сомневаюсь, что данный фильм посмотрят в скором будущем жители Алтайского края, мы это сделаем, конечно же», — отметил секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель АКЗС Александр Романенко.

Добавим, в феврале фильм победил в номинации «Боевое крещение» на передвижном фестивале «Кино на службе Отечеству», который проходил в Москве. В нем участвовали 35 кинокартин. В планах транслировать фильм в эфире регионального телевидения.

Взято отсюда.

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