реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Алтайские силовики обвиняют барнаульца в подготовке теракта. Мужчину заключили под стражу

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Его будут судить за покушение на совершение террористического акта

Алтайские силовики обвиняют барнаульца в подготовке теракта. Мужчину заключили под стражу

В Барнауле за организацию и подготовку теракта силовики задержали 45-летнего мужчину. По данным краевого УФСБ, барнаулец хотел поджечь объект Минобороны с помощью «коктейля Молотова».

В ноябре 2023 года мужчина самостоятельно нашел в интернете военизированную, запрещенную в России террористическую организацию, и заявил о готовности поджечь краевое Минобороны. Он подготовил «коктейли Молотова» и приехал к одному из объектов. Там его и задержали сотрудники ФСБ.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Алтайское УФСБ

Мужчину заключили под стражу. Его будут судить по статье 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта). Свою вину подозреваемый признал.

За последний месяц в Алтайском крае это второе дело о терроризме. Недавно сотрудники краевой службы безопасности задержали 19-летнего бийчанина за перевод денег украинским военным.

Взято Источник
22.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Бийские росгвардейцы устроили конкурс на лучшую ледяную фигуру: посмотрите, что они налепили

22.01.2024

 Новости Алтай

Алтайские силовики обвиняют барнаульца в подготовке теракта. Мужчину заключили под стражу

22.01.2024

 Новости Алтай

Молодежный театр Алтая готовит к показу спектакль «Чучело» по повести Железнякова

22.01.2024

 Новости Алтай

«Жадненькая торговля». Почему в Барнауле подорожали огурцы — ответ экономиста

22.01.2024

 Новости Алтай

Никакого пива после девяти. В Алтайском крае сняли с рассмотрения закон о продлении продажи алкоголя

22.01.2024

 Новости Алтай

Захват рейса «Аэрофлота»: хроника «самого странного угона» самолета Сургут — Москва с пассажирами на борту пять лет назад

22.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле на Ленина легковушка вылетела на тротуар. На участке это второе аналогичное ДТП

22.01.2024

 Новости Алтай

В Новоалтайске мужчина убил сожительницу и месяц скрывал тело в погребе, пока ее искали родственники

22.01.2024

 Новости Алтай

Еще чуть-чуть и сугробы. Рассказываем, какая погода будет на Алтае на этой неделе и когда потеплеет

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске