Его будут судить за покушение на совершение террористического акта

В Барнауле за организацию и подготовку теракта силовики задержали 45-летнего мужчину. По данным краевого УФСБ, барнаулец хотел поджечь объект Минобороны с помощью «коктейля Молотова».

В ноябре 2023 года мужчина самостоятельно нашел в интернете военизированную, запрещенную в России террористическую организацию, и заявил о готовности поджечь краевое Минобороны. Он подготовил «коктейли Молотова» и приехал к одному из объектов. Там его и задержали сотрудники ФСБ.

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Видео: Алтайское УФСБ

Мужчину заключили под стражу. Его будут судить по статье 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта). Свою вину подозреваемый признал.

За последний месяц в Алтайском крае это второе дело о терроризме. Недавно сотрудники краевой службы безопасности задержали 19-летнего бийчанина за перевод денег украинским военным.

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22.01.2024