Алтайские синоптики предупредили о порывистом ветре и дождях 10 марта

Фото: unsplash.com

Вместе с потеплением в Алтайский край придет мокрый снег, дождь, а также возможны сильные порывы ветра скоростью до 20-22 м/с

10 марта в Алтайском крае будет мокрый снег, дождь и сильный ветер, говорится в прогнозе регионального ЦГМС .

Ночью по западу, днем на большей части территории ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами гололедные явления, на дорогах в ночные и утренние часы местами сильная гололедица.

Днем местами порывы ветра до 20-22 м/с. Температура воздуха поднимется до +1…+6 градусов, местами в предгорьях до +11.

В дневные часы возможно подтопление талыми водами пониженных мест рельефа, дорог.

“️При осадках, ухудшающих видимость, следует при движении на автомобиле уменьшить скорость движения до 10-20 километров в час, ехать при ближнем свете фар или с “противотуманками”, не допускать запотевания лобового стекла. Также следите за информацией о состоянии дорог. В сильную непогоду от дальних поездок стоит воздержаться”, – напоминают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Взято отсюда.

новости республики алтай , вести алтай новости сегодня