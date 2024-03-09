реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Алтайские синоптики предупредили о порывистом ветре и дождях 10 марта

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Алтайские синоптики предупредили о порывистом ветре и дождях 10 марта

Фото: unsplash.com

Вместе с потеплением в Алтайский край придет мокрый снег, дождь, а также возможны сильные порывы ветра скоростью до 20-22 м/с

10 марта в Алтайском крае будет мокрый снег, дождь и сильный ветер, говорится в прогнозе регионального ЦГМС .

Ночью по западу, днем на большей части территории ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами гололедные явления, на дорогах в ночные и утренние часы местами сильная гололедица.

Днем местами порывы ветра до 20-22 м/с. Температура воздуха поднимется до +1…+6 градусов, местами в предгорьях до +11.

В дневные часы возможно подтопление талыми водами пониженных мест рельефа, дорог.

“️При осадках, ухудшающих видимость, следует при движении на автомобиле уменьшить скорость движения до 10-20 километров в час, ехать при ближнем свете фар или с “противотуманками”, не допускать запотевания лобового стекла. Также следите за информацией о состоянии дорог. В сильную непогоду от дальних поездок стоит воздержаться”, – напоминают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Взято отсюда.

новости республики алтай , вести алтай новости сегодня

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Верблюжья прогулка, первые насекомые и отзывчивые барнаульцы. Что произошло…

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае…

Вселенская родительская суббота. Что обязательно нужно сделать в этот…

9 марта 2024 года в православной церкви — Вселенская родительская…

В Бийске легковушка протаранила несколько машин на парковке

ДТП в Бийске Фото: кадр видео t.me/biworkBMG Машина резко тронулась…

В центре Барнаула на перекрестке произошло страшное ДТП

Судя по кадрам, удар был очень сильным — обломки машин…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp