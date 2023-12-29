Ключи в двери Фото: unsplash.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в режиме видео-конференц-связи провел прием граждан, в том числе пообщался с сиротами из Алтайского края

Алтайские сироты после обращения к председателю СКР Александру Бастрыкину получили сертификаты на жилье, сообщает пресс-служба ведомства. Некоторые уже приобрели квартиры.

Отметим, что сироты из Алтайского края обращались на личный прием к главе ведомства в сентябре этого года. Тогда они пожаловались на то, что, несмотря на вступившие в силу решения судов, благоустроенное жилье им так и не дали. Они пояснили, что согласны на получение жилищного сертификата, но тем, кто имеет на руках решения судов о выдаче жилых помещений, суды отказывали в таком праве, ссылаясь на нормы федерального законодательства.

В августе текущего года в России приняли федеральный закон, разработанный при участии СК России, согласно которому детям-сиротам дали право на однократное получение за счет средств бюджета региона так называемого жилищного сертификата.

В декабре текущего года правительство РФ утвердило порядок выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот старше 23 лет.

Бастрыкин также заслушал доклад руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Игоря Колесниченко. Он пояснил, что следователи занимаются уголовным делом, возбужденным по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по фактам ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами КГКУ “Региональное жилищное управление” и министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, что повлекло длительное непредоставление жилья сиротам.

В ходе расследования уголовного дела раскрыта схема мошенничества, когда чиновники, заходя на вторичный рынок жилья для приобретения квартир детям-сиротам, прибегают к услугам риелторов, которые завышают в разы цены на жилье. Также по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление причастности должностных лиц к хищению денежных средств, выделенных на приобретение квартир в собственность и выдачу жилищных сертификатов сиротам.

Ранее “Толк” писал, что председатель СК России Александр Бастрыкин провел личный прием инициативной группы из Алтайского края из числа детей-сирот. Люди пожаловались главе СКР, что не могут дождаться положенного им жилья, а суды отказывают во внесении изменений в свои решения, чтобы можно было получить жилищные сертификаты. Тогда Бастрыкин поручил предъявить обвинение фигурантам уголовного дела о халатности и направить его в суд. Также он распорядился проверить возможные факты хищений и продолжить оказывать юридическую помощь заявителям.

Взято отсюда