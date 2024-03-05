Обучающий семинар Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия – За правду"

Более опытные коллеги дали депутатам-новичкам советы, как работать с обращениями, в каких документах регламентируются права и обязанности депутата, а также что делать, если не хватает полномочий

Социалисты с разных уголков Алтайского края собрались в селе Троицком на семинаре для муниципальных глав и депутатов, сообщает пресс-служба регионального отделения партии “Справедливая Россия – За правду”.

Учебу открыли торжественно – вручением партбилетов новым членам партии и выступлением с музыкальным номером преподавателей детской школы искусств.

После этого руководитель фракции “Справедливая Россия – За правду” в АКЗС Александр Молотов рассказал участникам семинара о том, почему важно знать свои права и требовать их уважения.

Совокупность прав, предоставленных муниципальным главам и депутатам, депутат разделил на три блока. Первый определяет полномочия по участию в представительном органе, второй закрепляет полномочия по работе с избирателями, третий – полномочия депутата в рамках контрольных функций.

“Знание своих прав – это первый шаг на пути к решению проблемы. Наша партия неоднократно это доказывала, продвигая справедливые инициативы или добиваясь отмены непопулярных реформ, в том числе реформы местного самоуправления”, – подчеркнул Александр Молотов.

Александр Молотов Фото: пресс-служба партии “Справедливая Россия – За правду”

Депутат АКЗС Людмила Суслова объяснила партийцам, как менялись механизмы реализации социальной газификации и на каких условиях сегодня можно подключить частные домовладения к газу. Если раньше, по ее словам, льготные категории граждан сначала платили за подключение к газу, а потом получали компенсацию, то теперь система упростилась – людям необходимо лишь подать заявку.

“Но судя по темпам социальной газификациии не все еще знают о новых возможностях, поэтому я прошу вас общаться с гражданами, разъяснять условия программы и откликаться на их просьбы о помощи”, – обратилась к партийным соратникам Людмила Суслова.

Депутат также рассказала об обеспечении населения углем и дровами, подчеркнув основную проблему, с которой ежегодно сталкиваются жители – разницей между фиксированной стоимостью на твердое топливо, установленной в муниципалитете, и его реальной ценой. Кроме того, она пообещала разобраться с компанией, поставляющей некачественный газ в Топчихинском районе.

Людмила Суслова Фото: пресс-служба партии “Справедливая Россия – За правду”

Чем депутатский запрос отличается от депутатского обращения, какие сроки их рассмотрения органами власти установлены законом и что в своей жалобе должен указывать заявитель, рассказала руководитель исполкома алтайских социалистов и депутат АКЗС Евгения Боровикова.

Она отметила, что это направление депутатской работы курирует закон об обращении граждан, он же подробно разъясняет, как должно выглядеть депутатское обращение, за какой период его обязаны рассмотреть, куда оно направляется и почему к нему обязательно нужно прикреплять копию жалобу заявителей.

“По моему мнению, работа с обращениями граждан – самое важная часть депутатской работы. Нужно общаться с людьми, узнавать о проблемах, пытаться помочь, используя свои полномочия и статус. Если мы не будем общаться с людьми, то зачем мы тогда избирались?” – заявила Евгения Боровикова.

Евгения Боровикова Фото: пресс-партии “Справедливая Россия – За правду”

Руководитель Общественной приемной депутата Госдумы Александра Терентьева Оксана Молодых объяснила, что делать, если полномочий муниципального депутата не хватило для решения проблемы заявителя. Так, она дала собравшимся один совет – обращаться за помощью к руководителю алтайских социалистов.

Во-первых, как добавила социалистка, обращение депутата Госдумы может поспособствовать более внимательному рассмотрению дела, а во-вторых, из проблем, с которыми обращаются в Общественную приемную, рождаются законотворческие инициативы.

“Кроме того, из обращений с мест мы черпаем вопросы, которые задаем профильным ведомствам на правительственных часах. Не игнорируйте такой инструмент решения проблемы, как обращения в нашу Общественную приемную, ваши обращения не останутся без внимания”, – заключила Оксана Молодых, отметив, что в партии также работает Центр защиты прав граждан, в который тоже можно обращаться за помощью.

Оксана Молодых Фото: пресс-служба партии “Справедливая Россия – За правду”

О формировании местного бюджета, сроках его исполнения и пользе участия сел и районов в грантах различного уровня партийцев проинформировал глава Троицкого сельсовета Троицкого района Сергей Малых.

“Например, с 2017 года по нашему селу провели 11 грантов, в результате которых удалось привлечь 28 млн рублей. За счет них полностью реконструировали центральный стадион, сделали резиновую беговую дорожку, волейбольную и баскетбольную площадки, поставили уличные тренажеры, провели на стадионе освещение и видеонаблюдение. Также построили 12 детских и две спортивные площадки”, – подчеркнул социалист.

Сергей Малых также перечислил успехи других сельсоветов, преображающих свои муниципалитеты с помощью грантов, и призвал коллег использовать этот инструмент.

Сергей Малых Фото: пресс-служба партии “Справедливая Россия – За правду”

Заместитель председателя МСР в регионе Юрий Майер представил доклад о деятельности справедливой молодежи, о возможных точках соприкосновения местных отделений по созданию молодежных партячеек.

“Одной из центральных задач партии является борьба за власть, молодежное крыло это полностью разделяет и оказывает содействие. Мы также имеем свою собственную цель – повышение политической, правовой грамотности молодежи. Вот таким слаженным тандемом мы должны добиваться реализации наших программных инициатив”, – заявил молодой социалист.

Семинар Фото: пресс-служба партии “Справедливая Россия – За правду”

Разговор о важном, о здоровом образе жизни, с участниками семинара провел глава Солнечного сельсовета Первомайского района Алексей Дуров. Социалист рассказал об истории становления общественной организации “Наше здоровье”, ее работе со “Справедливой Россией – За правду”, а также уроках, проводимых в школе, и совместных лекциях с АРО “Офицеры России”.

“По результатам исследований, проведенных в нескольких школах Первомайского района, 32–42% детей находятся в зоне риска неинфекционных заболеваний. Совместно с Центром здоровья проводим лекции и мастер-классы о правильном питании, здоровых привычках и пользе физических упражнений. Уже разработана программа по здоровому питанию и физической культуре, положение о школе ЗОЖ”, – поделился достижениями он.

Алексей Дуров Фото: пресс-служба партии “Справедливая Россия – За правду”

Пресс-секретарь РО партии Елизавета Тюпенкова начала свое выступление с основного закона медиа, которое гласит, что если событие не осветили в СМИ, значит его не было. Она также рассказала партийцам о пользе распространения “справедливой” информации в социальных сетях и возможностях для повышения узнаваемости, которые предоставляет этот медиаресурс.

Елизавета Тюпенкова Фото: пресс-служба партии “Справедливая Россия – За правду”

Взято отсюда