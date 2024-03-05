Реки в предгорьях Алтая, по предварительным прогнозам, в случае неблагоприятного сценария могут вскрыться уже в третьей декаде марта

В Алтайском крае рядом с Затоном прошли учения, в ходе которых отработали действия в период весеннего половодья.

В учениях участвовали спасатели, полиция, энергетики, медики. О готовности они отчитались заместителю председателя правительства Алтайского края Игорю Степаненко.

Главное, говорят специалисты, не допустить масштабов катастрофы 2018 года. Это был один из крупнейших потов за всю историю региона. Сейчас есть угроза повторения ситуации.

Начальник Алтайского ЦГМС Дмитрий Савин рассказал, что толщина льда по состоянию на 29 февраля незначительно ниже средних многолетних значений. Таким образом при неблагоприятном развитии метеоситуации уже в третьей декаде марта возможно вскрытие малых рек в предгорье Алтая.

Эксперты заявляют, что беспокоиться не стоит – все службы готовы. Однако риск есть всегда. И в 2024 году спасатели опасаются повторения первой волны 2018 года, когда в крае затопило тысячи домов. Тогда причиной такого сценария стала промерзшая земля. Для некоторых районов эта зима тоже стала малоснежной. Промерзшая земля не впитывает талые воды, и они уходят в низины.

“Когда земля промерзшая, тогда мы понимаем, что если резкое потепление, не дай Бог еще с сильными дождями, то тогда ждите того, с чем придется бороться”, – отметил Игорь Степаненко.

По словам начальника краевого главка МЧС Александра Макарова, состав формирований управления, федеральная группировка и подразделения РСЧС за эти годы улучшились. Порядка 2 тысяч человек, порядка 300 единиц техники готовы к оперативному реагированию.

Также на случай худшего сценария развития ситуации по всему Алтайскому краю сделали 400 пунктов временного размещения для 60 тысяч человек. Оценить предстоящий масштаб паводка можно будет лишь в конце марта – начале апреля.

Взято отсюда