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Алтайские спортсмены готовятся ставить новые рекорды

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Алтайские спортсмены готовятся ставить новые рекорды

Спортивные надежды нашего региона даже дни новогодних каникул проводят в тренировках.

Список спортсменов с Алтая, которые в наступившем году будут ковать победы на российской спортивной арене внушительный: 95 человек. Лучший спортсмен года, бийский стрелок Сергей Каменский, заринский биатлонист Даниил Серохвостов, барнаульский конькобежец Виктор Муштаков, легкоатлет Савелий Савлуков и гимнаст Сергей Найдин… Женский пул не менее внушительный: бегунья Полина Миллер, сноубордистка Мария Травиничева, биатлонистки Анастасия Гришина и Валерия Дмитриева, каноистка София Штиль… Алтаю есть, кем гордиться и на кого надеяться. И хотя международных стартов в календаре по-прежнему почти нет – рекордов и золота меньше как будто бы не стало.

Сергей Пинчук

Взято отсюда.

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