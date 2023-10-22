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Алтайские спортсмены представят регион на Первенстве России по карате

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Соревнования состоятся на Сахалине в декабре 2023 года.

Источник фото: Правительство Алтайского края.

Победители Первенства Сибири по карате из Алтайского края представят регион на всероссийских соревнованиях, об этом сообщает газета «Алтайский спорт».

В первенстве Сибири участвовали 500 каратистов из Кузбасса, Новосибирской, Иркутской, Омской и Томской областей, Алтайского края, республик Хакасия и Тыва.

Всего на Чемпионат России отправятся 13 представителей Алтайского края в возрасте от 14 до 20 лет.

В самой младшей возрастной категории выступит победитель Первенства Сибири Егор Байкалов, в категории 16-17 лет выступит обладатель золотой медали Первенства СФО Андрей Климов.

В различном весе среди участников старшей возрастной группы будут соревноваться Кристина Найденова, Дарья Копылова и Варвара Дорофеева — девушки также привезли домой золотые медали сибирских соревнований.

Среди серебряных призёров Первенства СФО от Алтайского края на Чемпионат России заявлены Арина Плисова, Святослав Селиверстов, Егор Водалеев, Федор Трутнев, а также Илья Костенков, Дарья Копылова, Дарина Солдатова и Кристина Гладких.

новости Алтайский

Взято отсюда

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