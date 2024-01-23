Соревнования объединили конькобежцев, фигуристов, лыжников и сноубордистов из стран алтайских гор – России, Китая, Монголии и Казахстана.

Делегация спортсменов из Алтайского края привезла 24 медали из Китая, где прошли первые зимние игры “Большой Алтай”.

На чужом склоне – как дома. В дисциплине ски-альпинизм, вдобавок к трем победам в обычных горных лыжах, Григорий Огнев пришел к финишу первым еще и на особых меховых охотничьих.

“Бегать не бегал, но у меня в деревне есть такие лыжи, я хожу на них в лес по глубокому снегу. Это удобно, если в горы куда-то идти. Я знаком уже с такими лыжами”, – рассказал участник соревнований.

На соревнованиях “Большой Алтай” отличилась и девятилетняя фигуристка Анастасия Галицкая. Спортсменка признается, что волнение от предстоящей борьбы прошло довольно быстро.

“Сначала было волнительно, я переживала. Но, когда вышла на первую тренировку, я поняла, что спортсмены там будут не сильные. Они точно не на моем разряде, я намного сильнее их”, – отметила школьница.

Анастасия Трошина одержала победу в гонке на коньках – у нее три золота и одно серебро. Спортсменке пришлось соревноваться только с представителями принимающей страны, в отличие от Варвары Сорокиной, в копилке достижений которой золото и бронза.

“Девушки соревнуются старше, сильнее м опытнее меня. Ну, и плюс подготовка склона у нас намного жестче, мы, можно сказать, ездим по льду, а тут был мягкий снег – и это было ощутимо, что разница есть в этом”, – поделилась она.

Соперничество в спорте – норма, но сами игры – знак дружбы для всех народов алтайских гор. В культурную программу “Большого Алтая” включили посещение музеев и планетария, а также экскурсии.

“Там очень добрые положительные люди, они очень отзывчивые. Когда видят русских, они всегда там кричат, подходят фотографироваться, машут руками, – это очень приятно. Ты даже можешь подойти к любому человеку – он тебе не откажет в помощи. Он постарается как-то найти с тобой общий язык, даже без знания языка”,

Однако спортсмены не собираются радоваться успехам слишком долго и уже сегодня восстанавливают режим тренировок, чтобы побеждать и в будущем.

Взято отсюда