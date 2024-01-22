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Алтайские спортсмены завоевали 24 медали на зимних играх «Большой Алтай»

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Алтайские спортсмены завоевали 24 медали на зимних играх «Большой Алтай»

I зимние игры «Большой Алтай» завершились в Китае.

Источник фото: Министерство спорта Алтайского края

За три дня спортсмены Алтайского края завоевали 12 золотых, девять серебряных и три бронзовые награды. Таким образом они стали первыми в неофициальном командном зачете.

В последний соревновательный день копилку команды пополнили еще шесть наград, сообщает «Алтайский спорт».

Григорий Огнев стал первым в скиатлоне, а потом на финише вырвал победу у соперника из Китая в ски-альпинизме. Воспитанник Алтайской спортивной школы олимпийского резерва стал четырехкратным чемпионом игр.

Серебро в скиатлоне взял Михаил Бибикин. У девушек бронза в этой дисциплине досталась Александре Ильиной.

Две серебряные медали на счету сноубордистов Михаила Черкашина и Эвелины Вогнерубовой. Они выступили в дисциплине «слалом-гигант».

Взято отсюда.

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