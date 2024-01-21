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Алтайские спортсмены завоевали 24 медали на зимних играх «Большой Алтай» в Китае

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Алтайские спортсмены завоевали 24 медали на зимних играх «Большой Алтай» в Китае

I зимние игры «Большой Алтай» завершились в Китае. За три дня спортсмены Алтайского края завоевали 12 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. Они стали первыми в неофициальном командном зачете.

В последний соревновательный день копилку команды пополнили еще 6 наград.

Григорий Огнев стал первым в скиатлоне, а потом на финише вырвал победу у соперника из Китая в ски-альпинизме. Воспитанник Алтайской спортивной школы олимпийского резерва стал четырехкратным чемпионом игр.

Серебро в скиатлоне взял Михаил Бибикин.

У девушек бронза в этой дисциплине досталась Александре Ильиной.

Две серебряные медали на счету сноубордистов Михаила Черкашина и Эвелины Вогнерубовой. Они выступили в дисциплине «слалом-гигант».

Взято отсюда.

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