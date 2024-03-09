Алтайские студентки создали сайт «Женщины на целине»

7 марта начал работу сайт «Женщины на целине», который рассказывает о судьбах тружениц Алтайского края, принявших участие в освоении целинных и залежных земель.

Полезный ресурс создали инициативные студентки инженерного факультета Алтайского государственного аграрного университета Катерина Казымова, Елена Мезенцева и Ирина Холодова.

Работа проходила под руководством кандидата исторических наук Максима Колокольцева.

На сайте представлены фотодокументы, цифровые копии газет эпохи освоения целины, а также биографии известных целинниц Алтайского края Зои Косенковой, Эмилии Яковлевой, Веры Сидоровой, Надежды Лобановой и другие материалы.

Авторы проекта пообещали, что галерея биографий будет расширяться. Более того, создатели сайта открыты к сотрудничеству и будут рады любой информации.

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