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Алтайские студенты могут получить 1 миллион рублей на развитие стартапа

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Алтайские студенты могут получить 1 миллион рублей на развитие стартапа

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/. До 15 апреля продлится прием заявок на конкурс Фонда содействия инновациям «Студенческий стартап».

В конкурсе могут участвовать студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, в том числе иностранные граждане.

Размер гранта – 1 миллион рублей. В 2024 году средства на реализацию своего проекта получат 2 тысячи студентов, это на 500 больше в сравнении с прошлым годом, уточняют в Министерстве экономического развития Алтайского края.

Участие бесплатное. Проекты должны соответствовать одному из семи тематических направлений:

  • цифровые технологии;
  • медицина и технологии здоровьесбережения;
  • химические технологии и новые материалы;
  • новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
  • биотехнологии;
  • ресурсосберегающая энергетика;
  • креативные индустрии.

    • Приоритет получат проекты в области беспилотных летательных аппаратов, станкостроения, искусственного интеллекта и цифровых технологий, а также персонализированной медицины и агробиотехнологий.

    Справка: за два года проведения конкурса «Студенческий стартап» было привлечено более 10 тысяч учащихся со всей страны и отобрано 2,5 тысячи проектов.

    Источник: Официальный сайт Правительства Алтайского края.

    Взято отсюда.

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