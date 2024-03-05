Алтайские студенты могут получить 1 миллион рублей на развитие стартапа

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/. До 15 апреля продлится прием заявок на конкурс Фонда содействия инновациям «Студенческий стартап».

В конкурсе могут участвовать студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, в том числе иностранные граждане.

Размер гранта – 1 миллион рублей. В 2024 году средства на реализацию своего проекта получат 2 тысячи студентов, это на 500 больше в сравнении с прошлым годом, уточняют в Министерстве экономического развития Алтайского края.

Участие бесплатное. Проекты должны соответствовать одному из семи тематических направлений:

цифровые технологии;

медицина и технологии здоровьесбережения;

химические технологии и новые материалы;

новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;

биотехнологии;

ресурсосберегающая энергетика;

креативные индустрии.

Приоритет получат проекты в области беспилотных летательных аппаратов, станкостроения, искусственного интеллекта и цифровых технологий, а также персонализированной медицины и агробиотехнологий.

Справка: за два года проведения конкурса «Студенческий стартап» было привлечено более 10 тысяч учащихся со всей страны и отобрано 2,5 тысячи проектов.

Источник: Официальный сайт Правительства Алтайского края.

Взято отсюда.

новости алтая и алтайская , алтай новости происшествия ,