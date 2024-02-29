“Знание” – крупнейшая современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей стране

28 февраля Максим Древаль, генеральный директор Российского общества “Знание” провел встречу со студентами алтайского педагогического вуза. Древаль рассказал учащимся о просветительской деятельности в стране и ответил на самые интересные вопросы, связанные со сферой образования, сообщает “Толк”.

“Это огромная ответственность”

Встреча состоялась в АлтГПУ, так как ректор Ирина Лазаренко возглавляет региональное отделение общества “Знание”.

“Деятельность общества в Алтайском крае очень обширная, регион входит в десятку самых активных и самых масштабных по просветительской деятельности”, – сказал Максим Древаль.

Алтайские студенты встретились с директором Российского общества “Знание” Фото: предоставлено организаторами мероприятия

По словам гендиректора, организация появилась три года назад по инициативе президента страны Владимира Путина. Он поручил возродить некогда легендарную всесоюзную просветительскую организацию.

“Знание” считает своей задачей увеличение престижа и значимости просветительской деятельности.

“И это нам тоже удается. 43% молодых людей в нашей стране считают ее высокопрестижной. И за полгода этот показатель увеличился на 11%. Видно, с какой скоростью происходит рост и как сегодня действительно круто и модно быть лектором-просветителем”, – высказался гендиректор организации.

По словам спикера, за три года общество “Знание” добилось практически абсолютного доверия своей аудитории. 76% людей в стране доверяют тому, что оно делает.

“Хотим показать, чего достигла страна”

В Алтайском крае работают все просветительские федеральные проекты. В регионе выступают различные лекторы – приезжают федеральные и иностранные спикеры.

Совместно с Министерством просвещения по четвергам во всех краевых школах проводятся уроки “Россия – мои горизонты”, где рассказывают о достижениях страны в разных сферах.

“300 команд недавно участвовали в интеллектуальной игре по итогам нескольких таких уроков. Две команды-победителя из Алтайского края, совсем скоро они отправятся в Москву, на выставку-форум “Россия”. Мы хотим показать ребятам, чего достигла наша страна за последние 20 лет”, – подытожил Максим Древаль.

По словам ректора АлтГПУ Ирины Лазаренко, спектр проектов, которые реализует общество “Знание”, очень широк:

“Это и наука, и театры, и спорт, и молодежное движение. Все проекты мы поддерживаем и помогаем в их продвижении”.

Одним из важных проектов ректор АлтГПУ отмечает подготовку лекторов для взаимодействия с аудиторией. По ее словам, аудитория разная, возрастной и профессиональный состав участников очень обширен. А подготовить спикеров для того, чтобы они могли корректно, правильно и доступно донести информацию до слушателей – одна из главных задач общества “Знание”.

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Взято отсюда