Алтайские таможенники изъяли более 250 нелегальных вейпов

По данному факту правоохранители проводят проверку

В Барнауле из магазина изъяли более 250 нелегальных вейпов, сообщает “Катунь 24”.

Сотрудники Алтайской таможни выявили электронные сигареты и жидкости для них без обязательной маркировки и необходимых документов.

Установлено, что вся продукция иностранного производства ввезена на территорию региона нелегально. Рыночная стоимость товаров будет определена в рамках таможенной экспертизы.

Предпринимателя проверяют правоохранители.

В пресс-службе ведомства отметили, что с начала года на внутреннем рынке региона алтайские таможенники выявили более 2300 пачек немаркированной табачной продукции.

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Взято отсюда