Алтайские таможенники пресекли незаконную перевозку лошадей

Животных пытались перевезти по поддельным документам

Специалисты Россельхознадзора пресекли незаконную перевозку 50 лошадей через границу в Алтайском крае.

Так в Кулундинском районе при осмотре грузового автомобиля с прицепом установлено перемещение 50 лошадей по ветеринарному сертификату Таможенного союза формы №1, имеющему признаки подделки.

Установлено полное отсутствие признаков идентификации животных – чипов, указанных в описи на животных.

В ходе разбирательства выяснилось, что граждане Казахстана приобрели лошадей, согласно представленных сопроводительных документов и объяснению, в Республике Алтай для их последующей перевозки в Республику Казахстан.

“С целью установления эпизоотического благополучия животные задержаны и помещены на изолированное содержание для проведения карантинных мероприятий под контролем государственной ветеринарной службы Алтайского края”, – отметили в ведомстве.

По результатам мероприятий будет рассмотрен вопрос о дальнейшем перемещении животных или их убое.

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