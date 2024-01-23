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Алтайские театры и ансамбли стали участниками Всероссийских гастрольных программ 2024 года

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Алтайские театры и ансамбли стали участниками Всероссийских гастрольных программ 2024 года

Всего на участие во Всероссийском гастрольно-концертном плане поступило 638 заявок. От Алтайского края поддержаны заявки четырех театров и двух концертных организаций.

Осенью Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина проведет обменные гастроли с Хабаровским краевым театром драмы и покажет 6 спектаклей, сообщает региональное Минкультуры.

Алтайский государственный музыкальный театр в апреле отправится в Кемерово, где наши артисты сыграют 4 спектакля.

Отправятся на гастроли и два муниципальных театра. Рубцовский драматический театр выступит на сцене драмтеатра Вольска (Саратовская область). Впервые в программу «Большие гастроли» прошел отбор Рубцовский Театр кукол им. А.К. Брахмана. Артисты театра выступят на сцене Театра кукол им. Г.С. Анисимова (Приморский край, г. Находка).

Государственный молодежный ансамбль песни и танца «Алтай» им. А.Ф. Березикова выступит в Нерюнгри, Якутске, Алдане (Республика Саха (Якутия)), Сковородино и Магдагачи (Амурская область). Артисты покажут одноактный балет «Дом у дороги» и концертную программу «Я Алтая почувствую душу».

Ансамбль русского народного танца «Огоньки» Государственной филармонии Алтайского края осенью направится на гастроли по городам Поволжья – Астрахань – Волгоград – Саратов – Самара – Тольятти. Коллектив представит концертную программу «Сибирская топотуха».

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Взято отсюда.

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