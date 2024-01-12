Алтайские власти прогнозируют увеличение турпотока в Горный на 5–10%

Фото: Евгения Родочинская

Основной поток туристов в регион по-прежнему приезжает летом, однако уже сегодня власти отмечают рост трафика в зимний сезон

2,6 млн туристов отдохнули на территории Республики Алтай, что на 5–6% выше уровня предыдущего года. Такие предварительные итоги 2023 года на пресс-конференции 11 января назвала замминистра туризма региона Сынару Кулакова.

По ее словам, основной поток туристов приезжает на Алтай летом. При этом в регионе, в котором активно строят круглогодичные туркомплексы, отмечают и рост интереса к зимнему туризму.

Так, на курорте Манжерок, где в прошлом году открыли крупный пятизвездочный отель, увеличился поток туристов на новогодних каникулах. Если в прошлом году здесь на праздники отдохнули порядка 100 тысяч человек, то в этом году по предварительным данным Манжерок посетили не менее 140 тысяч туристов. Примерно в два раза выросло число отдыхающих и на горнолыжном курорте “Телецкий”.

05 января, 17:12 В Алтайском крае в 2024 году планируют принять 2,4 млн туристов

Для повышения туристического интереса зимой, в крае традиционно проводят насыщенные развлекательные программы, представленные разнообразными программами отдыха

“Поэтому зимний туризм на Алтае развивается и вызывает интерес“, – заявила Кулакова.

В 2024 году власти ожидают увеличение туристического потока еще на 5–10%. И планируют развивать в регионе событийный туризм.

Напомним, турпоток в Алтайский край по итогам 2023 года может превысить 2,3 млн человек. Такими прогнозными ожиданиями в сентябре поделился Евгений Дешевых, который на тот момент руководил краевым управлением по развитию туризма. По его словам, только за январь – август край посетили 1,7 млн путешественников, что на 6% больше, чем было годом ранее.

По данным регионального ведомства, примерно 70% путешественников, которые отдыхают в крае, – жители регионов-соседей. В частности, Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областей и Красноярского края. Около 10% турпотока составляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. В санатории предпочитают также приезжать отдыхающие из северных регионов страны.

Взято отсюда.

новости вести алтая новости республики алтай сегодня горного алтая свежие ,