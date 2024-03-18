Алтайские водители жалуются на качество дорог после зимы: асфальт растаял вместе со снегом

По наблюдениям экспертов, трассы действительно перезимовали хуже обычного.

И виной тому, по их словам, неустойчивая погода зимой. Дороги этой весной все больше походят на полосу препятствий. Много жалоб как на дороги в спальных районах, так и в центре Барнаула. Например, водители говорят, что много выбоин на проспекте Ленина, на улице Власихинская, Малахова, на Павловском тракте. Только успевай притормаживать да объезжать. Асфальт не выдержал капризов зимы – дожди сменялись трескучими морозами и не раз. Самый главный враг дорог в любое время года – вода, объясняет профессор технического университета Василий Свиридов: замерзая, она расширяется и рвёт асфальт. Профессор вспоминает, такие дождливые зимы на Алтае уже были и тогда больше половины дорог пришло в ненормативное состояние. Первыми не выдерживают участки в низинах; те, по которым ходит много большегрузов или где коммунальщики вели ремонт. Чтобы хоть как-то уберечь проезжую часть от разрушения, в бетон добавляют специальные добавки. А трещины ещё осенью замазывают битумом. В «Автодорстрое» признают: от того, что зиму эту бросало то в жар, то в холод, асфальт в Барнауле, действительно, пострадал сильнее. Холодный асфальт можно класть при температуре до -10 С. Это позволяет оперативно заделать ямы, которые мешают проезду. Правда, заплатки такие не долговечны – обычно летом их переделывают горячим асфальтом. В мэрии ещё осенью подготовили план текущего ремонта – в нем почти 100 участков. Но теперь его предстоит скорректировать после детального обследования дорог, который проведут, когда полностью растает снег.

Галина Сиуха

Взято отсюда.

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