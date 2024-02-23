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Алтайские волонтеры делают бойцам СВО сухие заготовки для домашних супов

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Алтайские волонтеры делают бойцам СВО сухие заготовки для домашних супов

Сначала волонтеры несколько дней сушат овощи, затем полуфабрикат фасуют по мешочкам и добавляют туда специи

Волонтеры из Алтайского края делают сухие заготовки для домашних супов и отправляют их бойцам, находящимся в зоне спецоперации на линии боевого соприкосновения, сообщают “Вести Алтай”.

Сухие супы делают трех видов – щи, борщ и рассольник. При этом все ингредиенты натуральные, домашнего производства. Сначала волонтеры несколько дней сушат овощи: вареную морковь и свеклу, помидоры, тушеную капусту и соленые огурцы. Затем полуфабрикат фасуют по мешочкам (весом около 200 г каждый) и добавляют туда специи. Бойцам нужно просто залить смесь кипятком, и получится домашний суп.

Помимо сухпайков, волонтеры делают сухой душ – салфетки, пропитанные мыльным раствором. Здесь добавляется вода, и салфетка начинает пениться. В комплекте идет одноразовое полотенце.

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Взято отсюда

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