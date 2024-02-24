Алтайские волонтеры Всемирного фестиваля молодежи прибыли в Сочи

Уже сегодня в сочинском Сириусе пройдет представление волонтерских делегаций, начнутся инструктажи и знакомство с объектами, где будет проходить молодежный форум.

«Волонтерская команда Алтайского края — это 20 активных и неравнодушных людей. Много выпускников и студентов Алтайского педуниверситета. У всех высокий уровень знания английского языка. Наши ребята в основном будут атташе (сопровождающими) иностранных команд. Но есть и другие функции», — рассказала серебряный волонтёр фестиваля Наталья Астахова.

Наталья Ивановна — педагог АлтГПУ, неоднократно участвовала во всемирных спортивных форумах в качестве волонтёра, в основном работала с мало мобильными зрителями. В этом году опытному добровольцу поручили функцию администратора. Многие участники ключевых спортивных событий мира, проходивших на территории России, ее помнят как «волонтёра с подсолнухом» — на груди у нее всегда прикреплена большая «подсолнуховая» брошь.

И в этот раз Наталья Астахова своему отличительному знаку изменять не намерена. Но вот фотографию нам прислала с брендовым символом Всемирного фестиваля молодежи 2024 — Чебурашкой. «Он ни на кого не похож и одновременно близок по духу всем добрым людям. Он открыт всему новому и верит в лучшее справедливое будущее для всех», — так объясняют выбор этого персонажа в качестве бренда фестиваля его организаторы.

Наш серебряный волонтёр рассказала, как алтайская делегация добиралась до места, обустраивалась, и чем займётся в ближайшие дни.

«Добирались на всех видах транспорта (кроме собак и оленей). В два часа ночи 21 февраля выехали из Барнаула автобусом до Толмачево. Потом летели до Москвы. Там на Павелецком вокзале собралось более 500 волонтёров со всей Сибири и Дальнего Востока. Ехали специальным поездом. В дороге нас прекрасно кормили. Играли в настольные игры, общались, обменивались волонтерским опытом», — рассказывает Наталья.

На железнодорожном вокзале Адлера сибирских добровольцев радушно встречали уже сочинские волонтёры.

«На комфортабельных автобусах нас доставили в гостиничный комплекс «Бархатные сезоны». Благодаря чёткой работе руководителя делегации Александры Жариковой мы быстро заселились, вкусно пообедали в столовой (шведский стол), сходили прогулялись до моря, поздоровались с ним, намочив ладошки», — делится событиями первого дня в Сочи алтайский волонтер.

Наталья Астахова отметила, что дорога до пункта аккредитации и получения униформы стала для них экскурсией по Олимпийскому парку. Выдача одежды и атрибутов с символикой фестиваля была очень оперативной, без очередей, что, как заметила опытный волонтёр, бывает далеко не всегда. Наталья Астахова в целом отметила прекрасную организацию всех процессов на этом форуме. А ей есть с чем сравнить, за ее спиной Зимняя Олимпиада-2014 в Сочи, Чемпионаты мира по футболу в Санкт-Петербурге, молодежный фестиваль в Красноярске, международные спортивные события в Белоруссии.

У волонтеров есть транспортные карты — проездные на четыре бесплатные поездки в день на общественном транспорте.

«Свои инструктажи у волонтеров каждой функции пройдут сегодня и завтра. Обо всём нас постоянно информируют в Телеграмм-чатах. Сегодня состоится представление волонтёрских делегаций. Вчера вечером мы репетировали свою презентацию. Каждый день в месте размещения самые разные мероприятия для волонтёров — творческие, спортивные, коммуникативные. Настроение боевое, не терпится пройти обучение и начать работать!», — говорит Наталья Астахова.

На вопрос, почему ещё не сфотографировались в униформе фестиваля, моя собеседница с улыбкой ответила: «Велено до 1 марта форму не светить в Интернете и СМИ».

Первые делегации участников фестиваля начнут приезжать в Сочи 27–28 февраля. Вот тогда работа у волонтеров закипит. А пока они сами осваиваются на рабочем месте, учатся и знакомятся друг с другом. Ведь им вместе жить и помогать людям до 7 марта.

Напомним, что по Указу Президента России Владимира Путина Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус». Он объединит 20 тысяч неравнодушных молодых людей со всей планеты.

Помогать работе молодежи будут 5 тысяч волонтеров-россиян и 90 добровольцев из недавно вошедших в состав РФ территорий ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Взято отсюда.

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